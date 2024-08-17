2024.08.17 10:35

В Паневежисе пострадали велосипедист и водитель электротрицикла

 
ru.DELFI.lt

Два водителя солидного возраста, нарушившие правила, столкнулись с автомобилями. Оба находятся на лечении в больнице.

В Паневежисе 16 августа около 10.25 на нерегулируемом перекрестке улиц Й. Басанавичюса и Электрос электрический трицикл, которым управлял мужчина 1936 г.р. поворачивая налево, не пропустил грузовик Mercedes Benz, ехавший спереди. Пострадавший водитель микромобиля находится на лечении в больнице.

Еще одно подобное ДТП произошло около 9.55 на регулируемом светофором перекрестке улиц Молайню и Нямуно. Велосипедист 1944 г.р, ехавший по тротуару выехал на улицу на красный свет. В это время там ехал автомобиль Peugeot 308, его водитель ехал на зеленый свет светофора. В результате столкновения транспортных средств пенсионер получил травму и находится на лечении в больнице.

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