2025.05.04 12:03

В Паневежисе нетрезвый водитель BMW стал виновником ДТП, один человек попал в больницу

 
ru.DELFI.lt

В Паневежисе нетрезвый водитель BMW стал виновником ДТП.

По данным полиции, 3 мая, в 22.50 ч. в Паневежисе, на перекрестке ул. Клайпедос-Жвайгжджю-Космонауту произошло ДТП.

Автомобиль BMW 520D, которым управлял мужчина (1998 г.р.), выехал на перекресток на красный свет. Здесь BMW столкнулся с выехавшим на перекресток на зеленый свет с ул. Космонауту Toyota Auris, которым управлял мужчина (1993 г.р.).

Водителю Toyota Auris в Паневежской больнице оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.

В организме водителя BMW было 0,36 промилле.

Начато расследование.

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