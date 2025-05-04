В Паневежисе нетрезвый водитель BMW стал виновником ДТП, один человек попал в больницу

По данным полиции, 3 мая, в 22.50 ч. в Паневежисе, на перекрестке ул. Клайпедос-Жвайгжджю-Космонауту произошло ДТП.
Автомобиль BMW 520D, которым управлял мужчина (1998 г.р.), выехал на перекресток на красный свет. Здесь BMW столкнулся с выехавшим на перекресток на зеленый свет с ул. Космонауту Toyota Auris, которым управлял мужчина (1993 г.р.).
Водителю Toyota Auris в Паневежской больнице оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.
В организме водителя BMW было 0,36 промилле.
Начато расследование.
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