В Паневежисе горючей жидкостью был облит и подожжен ребенок

О помощи женщина просила в социальных сетях.
В четверг, 8 августа, в период между 18 и 19 ч., около 72 дома на ул. Станюну в Паневежисе горючей жидкостью облили и подожгли ее 8-летнего сына.
У ребенка сильно обгорели ноги, он госпитализирован. Женщина ищет очевидцев происшествия.
Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил, что около 20 ч. работники больницы информировали паневежскую полицию о том, что к ним обратилась женщина с мальчиком 2015 г.р. У ребенка диагностированы ожоги.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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