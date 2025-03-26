2025.03.26 09:12

В Пабраде после учений пропали четверо американских военнослужащих

 
источники - военные погибли
ru.DELFI.lt
ELTA
Tarptautinės pratybos "Grand Quadriga 2024"
Tarptautinės pratybos "Grand Quadriga 2024"
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В Пабраде после учений на Пабрадском полигоне пропали четверо американских военнослужащих и гусеничное транспортное средство. По последним данным, американские военные погибли.

„Установлено возможное место инцидента, ведутся поиски и спасательная операция“, – сказал майор Литовской армии Гинтаутас Цюнис.

Во вторник в 16.45 ч. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничной машине на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

„Военные из первой бригады третьей пехотной дивизии во время инцидента участвовали в запланированных тактических учениях“, – сказано в пресс-релизе.

„Я бы хотел лично поблагодарить литовских военных и первым, кто пришел на помощь, они помогли нам в спасательной операции. Именно такая командная работа и помощь показывает важность нашего партнерства и человечности, неважно, какие флаги у нас на плечах“, – сказал генерал-лейтенант Чарльз Костанца.

„Вчера для поиска были привлечены литовские и иностранные военные, а также вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы. На данный момент установлено возможное место происшествия, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной охраны и спасения и других ведомств“, – сообщили в Литовской армии.

Вчера в поисках участвовали литовские и иностранные военные, были задействованы вертолеты ВВС и СОГГ.

Командование армии США в Европе информировало, что разыскивают пропавших около полигона в Пабраде военных. Согласно пресс-релизу, в поисках участвуют военные США и Литвы, литовская правоохрана и другие службы.

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