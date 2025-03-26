В Пабраде после учений пропали четверо американских военнослужащих

„Установлено возможное место инцидента, ведутся поиски и спасательная операция“, – сказал майор Литовской армии Гинтаутас Цюнис.
Во вторник в 16.45 ч. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничной машине на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.
„Военные из первой бригады третьей пехотной дивизии во время инцидента участвовали в запланированных тактических учениях“, – сказано в пресс-релизе.
„Я бы хотел лично поблагодарить литовских военных и первым, кто пришел на помощь, они помогли нам в спасательной операции. Именно такая командная работа и помощь показывает важность нашего партнерства и человечности, неважно, какие флаги у нас на плечах“, – сказал генерал-лейтенант Чарльз Костанца.
„Вчера для поиска были привлечены литовские и иностранные военные, а также вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы. На данный момент установлено возможное место происшествия, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной охраны и спасения и других ведомств“, – сообщили в Литовской армии.
Вчера в поисках участвовали литовские и иностранные военные, были задействованы вертолеты ВВС и СОГГ.
Командование армии США в Европе информировало, что разыскивают пропавших около полигона в Пабраде военных. Согласно пресс-релизу, в поисках участвуют военные США и Литвы, литовская правоохрана и другие службы.