В Пабраде после учений пропали четверо американских военнослужащих

Во вторник в 16.45 ч. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничной машине на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

„Военные из первой бригады третьей пехотной дивизии во время инцидента участвовали в запланированных тактических учениях“, – сказано в пресс-релизе.

„Я бы хотел лично поблагодарить литовских военных и первым, кто пришел на помощь, они помогли нам в спасательной операции. Именно такая командная работа и помощь показывает важность нашего партнерства и человечности, неважно, какие флаги у нас на плечах“, – сказал генерал-лейтенант Чарльз Костанца.