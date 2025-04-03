В одной из столичных компаний похищено 285 000 евро

Как сообщили в Департаменте полиции, в среду, после 10.00 ч. в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда поступило заявление о том, что с 19 марта по 2 апреля в одной из столичных компаний, путем использования логина бывшего работника, были заказаны и незаконно присвоены лицензии на программное обеспечение и похищена указанная сумма.