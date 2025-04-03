В одной из столичных компаний похищено 285 000 евро

Как сообщили в Департаменте полиции, в среду, после 10.00 ч. в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда поступило заявление о том, что с 19 марта по 2 апреля в одной из столичных компаний, путем использования логина бывшего работника, были заказаны и незаконно присвоены лицензии на программное обеспечение и похищена указанная сумма.
Полиция начала предварительное расследование по факту мошенничества.
Приобретение чужого дорогостоящего имущества или имущественных прав путем обмана, либо ценностей, имеющих большое научное, историческое или культурное значение, либо уклонение от дорогостоящего имущественного обязательства или его аннулирование, либо совершение мошенничество в организованной группе лиц наказывается штрафом или лишением свободы на срок до восьми лет.