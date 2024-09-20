В одном из Вильнюсских баров – выстрел из пневматической винтовки

Как сообщили в Департаменте полиции, инцидент произошел в пятницу вечером, около 2.50 час., на улице Калварию.

52-летний мужчина на глазах у других посетителей выстрелил в 47-летнего мужчину из пневматической винтовки. После медицинского обследования пострадавший лечится амбулаторно.

Оружие изъято. Пьяный (1,64 промилле) подозреваемый взят под стражу.

По факту нарушения общественного порядка начато предварительное расследование.

Аналогичный инцидент в Вильнюсе был зафиксирован и в среду.