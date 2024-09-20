2024.09.20 09:12

В одном из Вильнюсских баров – выстрел из пневматической винтовки

 
Ингрида Стенюлене
ELTA
ru.DELFI.lt
полиция
полиция
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

В одном из вильнюсских баров пьяный мужчина выстрелил в другого мужчину из пневматической винтовки.

Как сообщили в Департаменте полиции, инцидент произошел в пятницу вечером, около 2.50 час., на улице Калварию.

52-летний мужчина на глазах у других посетителей выстрелил в 47-летнего мужчину из пневматической винтовки. После медицинского обследования пострадавший лечится амбулаторно.

Оружие изъято. Пьяный (1,64 промилле) подозреваемый взят под стражу.

По факту нарушения общественного порядка начато предварительное расследование.

Аналогичный инцидент в Вильнюсе был зафиксирован и в среду.

Около 23.47 час. в микрорайоне Каролинишкес, в баре на улице А. Ю. Повилайчё, пьяный (1,49 промилле) 36-летний мужчина перед другими посетителями демонстрировал предмет, похожий на огнестрельное оружие, тем самым пугая находившихся поблизости людей и нарушая общественный порядок и покой.

Правоохранителям сообщили, что в руке у мужчины находится оружие.

Полиция мужчину задержала и заключила под стражу.

Для поиска оружия полиция задействовала служебную собаку, однако оно не было найдено.

По факту нарушения общественного порядка начато предварительное расследование.

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