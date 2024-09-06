В одном из гаражей в Таураге обнаружено 1,2 кг наркотических веществ

Как сообщили в Департаменте полиции, пакет был обнаружен в четверг, около 13.00 час., в арендованном гараже на улице Яунимо.
31-летний подозреваемый взят под стражу.
Начато предварительное расследование по факту незаконного хранения наркотических или психотропных веществ с целью их сбыта либо незаконного хранения наркотических или психотропных веществ в особо крупном размере.
За незаконное производство, переработку, приобретение, хранение, перевозку, пересылку, сбыт или иное распространение наркотических или психотропных веществ в особо крупном размере, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.