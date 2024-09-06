2024.09.06 09:37

В одном из гаражей в Таураге обнаружено 1,2 кг наркотических веществ

 
Ингрида Стенюлене
ELTA
ru.DELFI.lt

В одном из гаражей в Таураге полицейские изъяли пакет с 1,2 килограмма веществ растительного происхождения. Предполагается, что это – наркотические вещества.

Как сообщили в Департаменте полиции, пакет был обнаружен в четверг, около 13.00 час., в арендованном гараже на улице Яунимо.

31-летний подозреваемый взят под стражу.

Начато предварительное расследование по факту незаконного хранения наркотических или психотропных веществ с целью их сбыта либо незаконного хранения наркотических или психотропных веществ в особо крупном размере.

За незаконное производство, переработку, приобретение, хранение, перевозку, пересылку, сбыт или иное распространение наркотических или психотропных веществ в особо крупном размере, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

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