2025.01.01 02:10

В Новогоднюю ночь в Вильнюсе во время пожара пострадал человек

 

Около 23.30 ч. в Вильнюсе поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Каролинишкес, сообщалось, что в квартире есть люди.

К приезду пожарных-спасателей выяснилось, что на ул. П.Каволюко на 1 этаже 5-этажного дома горит квартира. Пожарных вызвали соседи, заметив дым из-под двери.

Дверь никто не открыл. Пожарные-спасатели забрались в квартиру по лестнице, попали в квартиру, выбив окно. В квартире был обнаружен мужчина без сознания, его вынесли из дома. Пострадавшего реанимировали, потом передали в руки врачей.

Соседи сказали, что в квартире могла быть мать пострадавшего, но никого пожарные больше не обнаружили.

Пострадавшего мужчину увезли в больницу. Выясняется причина пожара.

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