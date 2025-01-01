В Новогоднюю ночь в Вильнюсе во время пожара пострадал человек

К приезду пожарных-спасателей выяснилось, что на ул. П.Каволюко на 1 этаже 5-этажного дома горит квартира. Пожарных вызвали соседи, заметив дым из-под двери.

Дверь никто не открыл. Пожарные-спасатели забрались в квартиру по лестнице, попали в квартиру, выбив окно. В квартире был обнаружен мужчина без сознания, его вынесли из дома. Пострадавшего реанимировали, потом передали в руки врачей.