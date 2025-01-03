В Новогоднюю ночь в Биржайском районе пропал студент – волонтеров просят о помощи

1 января, в 2–3 ч. ночи он вышел из Дома общины в Бугиняй и не вернулся. На нем был только черный джемпер с капюшоном и черные брюки, спортивные ботинки – черно-белые. Куртку он не взял. Рост 184 см, спортивного телосложения, голубые глаза, волосы светлые, коротко стриженные, с бородой и усами.

Пока поиски Йонаса не увенчались успехом, проверено много версий, сегодня в поисках участвовало немало волонтеров, СПАСИБО им. Сейчас важно, чтобы этой информацией поделилось как можно больше людей, и кто может – принял бы участие в поисках Йонаса в Биржайском районе. Дни короткие – времени мало“, – писала в социальной сети Facebook женщина.