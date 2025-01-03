В Новогоднюю ночь в Биржайском районе пропал студент – волонтеров просят о помощи

Delfi уже сообщал, что без вести пропал Йонас Майжикас (2005 г.р.).
По данным полиции, в последний раз его видели в деревне Бугиняй (Биржайский район). Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номеру 112.
Сразу после поступления информации об исчезновении молодого человека, полиция обыскала окрестности деревни. 2 января вместе с волонтерами были проверены дороги, ведущие в разных направлениях, часть находящихся поблизости лесов, пожарные-спасатели проверили русло реки Ровея. К сожалению, из-за сложных погодных условий в поисках не могли использовать дроны и самолет СОГГ.
3 января в социальной сети Facebook женщина поделилась просьбой помочь в поисках юноши.
„Прошу о ПОМОЩИ! Пропал сын моей двоюродной сестры Йонас Майжикас. Йонасу в сентябре исполнилось 19 лет, он учится на первом курсе ВУ, изучает кинезитерапию. Он всегда активно занимался спортом, играл в баскетбол, представлял Литву на состязаниях, заботился о своем здоровье. На праздники приехал на родину, к дедушке и бабушке, с друзьями встречал Новый год в деревне Бугиняй.
1 января, в 2–3 ч. ночи он вышел из Дома общины в Бугиняй и не вернулся. На нем был только черный джемпер с капюшоном и черные брюки, спортивные ботинки – черно-белые. Куртку он не взял. Рост 184 см, спортивного телосложения, голубые глаза, волосы светлые, коротко стриженные, с бородой и усами.
Пока поиски Йонаса не увенчались успехом, проверено много версий, сегодня в поисках участвовало немало волонтеров, СПАСИБО им. Сейчас важно, чтобы этой информацией поделилось как можно больше людей, и кто может – принял бы участие в поисках Йонаса в Биржайском районе. Дни короткие – времени мало“, – писала в социальной сети Facebook женщина.