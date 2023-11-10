В Нидерландах убит водитель литовской логистической компании: разыскивают подозреваемого

Согласно зарубежным СМИ, Хрын работал в литовской транспортной компании Finėjas, он вез груз из Южной Европы в Нидерланды. 21 октября около 8 ч. утра он остановился отдохнуть на стоянке около бельгийской границы. Вечером того же дня было обнаружено тело молодого водителя.

Delfi связался с компанией Finėjas, но пока никакого комментария не получил.

Полиция разыскивает конкретного человека, который может располагать ценной информацией о случившемся: подозревают, что это мужчина около 60 лет, белый, лысый. В день, когда было совершено преступление, на мужчине была черная верхняя одежда с яркими деталями на рукавах и белая надпись на груди.