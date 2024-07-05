2024.07.05 09:25

В Ниде спасли тонувшего мужчину из Великобритании

 
он купался, несмотря на поднятый красный флаг
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

В среду вечером в Балтийском море, напротив нудистского пляжа Ниды, тонул мужчина из Великобритании, проигнорировавший запрет на купание в море – в это время был поднят красный флаг, запрещающий купание.

Как сообщили в Пожарно-спасательной службе компании Paslaugos Neringai, в 17.25 час. дежурные спасатели Малой спасательной станции Ниды напротив нудистского пляжа Ниды заметили тонущего человека.

Двое спасателей на квадроцикле добрались до места происшествия за две минуты — утопающий находился примерно в 90 метрах от берега. Человека успешно вытащили из моря, ему оказали первую помощь – 47-летний мужчина представился гостем курорта Неринги из Великобритании.

Как отмечает в пресс-релизе командир Пожарно-спасательной службы Paslaugos Neringai Гинтарас Куприс, во избежание несчастных случаев особое внимание уделяется профилактическим мерам. Для облегчения профилактической работы в этом году было закуплено дополнительное оборудование для установки на квадроциклы – сирены и громкоговорители, с помощью которых посетителей пляжа предупреждают о запрете купания в море.

„Приходится сожалеть, что после отъезда спасателей некоторые посетители разворачиваются и возвращаются в бурное море. Запрет купания в море периодически объявляется на нескольких языках через громкоговорители, установленные на пляжах“, – говорят спасатели.

Нерингский муниципалитет вместе со спасателями напоминает о необходимости сохранять бдительность на пляже и следить за информацией, сообщаемой спасателями. Также необходимо знать значения флагов, поднятых на пляжах. Желтый флаг – купаться опасно. Красный флаг – вход в воду и купание запрещены.

Красно-желтый флаг – территория пляжа контролируется спасателями. Зеленый флаг, означающий, что купаться можно, на пляже не вывешивается.

В море полно течений и ям, поэтому даже при отсутствии волн все равно существует немалый риск попасть в опасную ситуацию.

Заметив тонущего человека, необходимо немедленно сообщить об этом, позвонив по общему номеру экстренной помощи 112.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии