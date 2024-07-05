В Ниде спасли тонувшего мужчину из Великобритании

Двое спасателей на квадроцикле добрались до места происшествия за две минуты — утопающий находился примерно в 90 метрах от берега. Человека успешно вытащили из моря, ему оказали первую помощь – 47-летний мужчина представился гостем курорта Неринги из Великобритании.

Как отмечает в пресс-релизе командир Пожарно-спасательной службы Paslaugos Neringai Гинтарас Куприс, во избежание несчастных случаев особое внимание уделяется профилактическим мерам. Для облегчения профилактической работы в этом году было закуплено дополнительное оборудование для установки на квадроциклы – сирены и громкоговорители, с помощью которых посетителей пляжа предупреждают о запрете купания в море.