2024.08.27 17:32

В Мядининкае задержана контрабанда

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Medininkuose sulaikyta grynųjų pinigų kontrabanda
Medininkuose sulaikyta grynųjų pinigų kontrabanda
ФОТО: MKT

На дорожном посту „Мядининкай“ таможенники задержали контрабанду наличных денег – незаконно перевозимые деньги были обнаружены в автобусе, следовавшем из Беларуси в Литву.

Как сообщила Криминальная служба таможни (КСТ), деньги были изъяты 13 августа на дорожном посту „Мядининкай“ в ходе таможенного тщательного досмотра пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Минск-Вильнюс.

Уже в начале досмотра правоохранители обнаружили 8 блоков (80 пачек) нелегальных сигарет, спрятанных в багаже ​​гражданина Беларуси, управлявшего транспортным средством. После составления нарушителю протокола об административном правонарушении досмотр был продолжен.

Во время досмотра в баке-рукомойнике сотрудники таможни обнаружили пакет с контрабандой наличности в валюте разных стран.

Всего было обнаружено и изъято 500 000 российских рублей, 242 016 новых туркменских манатов, 9 625 гамбийских даласи, 200 евро и 200 брунейских сен. Общая стоимость изъятых денег составляет 70 240 евро. Автобус МАЗ также был задержан.

В Вильнюсском отделении КСТ начато предварительное расследование по факту контрабанды. Водителя автобуса допросили, ему избрана мера пресечения – изъятие документов.

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