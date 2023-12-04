В многоквартирном доме в Вильнюсе разбита емкость с большим количеством ртути, на месте происшествия работают пожарные

По предварительным данным, инцидент произошел, когда житель пятиэтажного дома на улице Наугардуко наводил порядок в кладовке.

Найдя емкость с ртутью, мужчина вынес ее на улицу, но разбил у двери.

По словам пожарных, вылилось около 4 кг ртути. Ядовитое вещество было собрано сотрудниками службы реагирования на химические инциденты.

Пожарные проверили квартиры на первом этаже, но жильцов там не оказалось. Трех жильцов второго этажа попросили выйти на улицу.

Приборы пожарных показывают, что жильцам третьего этажа ничего не угрожает.