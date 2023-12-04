В многоквартирном доме в Вильнюсе разбита емкость с большим количеством ртути

По предварительным данным, инцидент произошел, когда житель пятиэтажного дома на улице Наугардуко наводил порядок в кладовке.

Найдя емкость с ртутью, мужчина вынес ее на улицу, но разбил на выходе возле двери.

По словам пожарных-спасателей, вылилось около 4 кг ртути. Ядовитое вещество было собрано сотрудниками службы реагирования на химические инциденты.

Пожарные проверили квартиры на первом этаже, но жильцов там не оказалось. Трех жильцов второго этажа попросили выйти на улицу.