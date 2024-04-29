В многоквартирном доме в столице произошел пожар, потом установлена утечка газа

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в 15.55 ч. buvo сообщили о пожаре в квартире, где находился ребенок. На место происшествия выехали пожарные, врачи скорой и полиция.
Сообщается, что ребенок успел убежать к соседям, он не пострадал. В квартире на 9-м этаже горела комната.
В 16.16 ч. пожар был локализован, а в 16.21 ч. ликвидирован. Из-за пожара было закрыто движение на ул. Антакальнё.
По сведениям lrytas.lt, в квартире находился один 14-летний подросток.
Врачи осмотрели его - он не пострадал, но пережил шок.
Выяснилось, что после того как пожарные уехали, снова поступило сообщение об утечке газа в горевшей квартире. Звонок поступил в 17.12 ч. Из дома были эвакуированы жители.
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