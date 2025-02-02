В многоквартирном доме в Паневежисе вспыхнул пожар, предположительно поджог

Полиция Паневежсокго округа сообщила, что 1 февраля около 4.26 в Паневежисе, на ул. Майроню в помещениях общего пользования многоквартирного дома произошел пожар. По данным пожарных, на первом этаже четырехэтажного жилого дома загорелась дверь кладовки. На тушение пожара были направлены две автоцистерны и автолестница.
Из дома были эвакуированы 10 жителей. Вещи в складском помещении сгорели, но никто не пострадал. Убыток устанавливается. Полиция подозревает поджог.
Начато досудебное расследование по факту уничтожения чужого имущества общеопасным способом.
По словам пожарных, несколько дней назад здесь также вспыхнул пожар. 29 января пожар вспыхнул примерно в то же время — около 4.30 утра. Когда прибыли пожарные, коридор первого этажа был заполнен дымом, из окон валил дым. Из здания также были эвакуированы десять взрослых и один ребенок. Тогда в общей комнате сгорели два холодильника, сушилка и другие предметы домашнего обихода, обгорела и сама комната.