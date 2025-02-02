В многоквартирном доме в Паневежисе вспыхнул пожар, предположительно поджог

Полиция Паневежсокго округа сообщила, что 1 февраля около 4.26 в Паневежисе , на ул. Майроню в помещениях общего пользования многоквартирного дома произошел пожар. По данным пожарных, на первом этаже четырехэтажного жилого дома загорелась дверь кладовки. На тушение пожара были направлены две автоцистерны и автолестница.

По словам пожарных, несколько дней назад здесь также вспыхнул пожар. 29 января пожар вспыхнул примерно в то же время — около 4.30 утра. Когда прибыли пожарные, коридор первого этажа был заполнен дымом, из окон валил дым. Из здания также были эвакуированы десять взрослых и один ребенок. Тогда в общей комнате сгорели два холодильника, сушилка и другие предметы домашнего обихода, обгорела и сама комната.