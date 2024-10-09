В микрорайоне Маркучай продолжается борьба с наркоторговцами: полиция штурмовала один дом

Был задержан 43-летний мужчина, у которого во время обыска нашли сверток из фольги с белым порошком (возможно, карфентанилом). Вскоре неподалеку был задержан и 36-летний мужчина, которого также подозревают в распространении наркотиков. Было решено провести обыск у него в доме. Во время обыска найдены ценные для следствия вещи и деньги.