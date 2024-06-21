2024.06.21 09:38

В Мажейкяй угнан дорогой старинный автомобиль Bentley S1

 
автомобиль нашли, по факту угона начато расследование
ELTA
ru.DELFI.lt
Bentley S1
Bentley S1
ФОТО: Silverstone Auctions / SWNS | SWNS/Scanpix

В Мажейкяй был угнан дорогой старинный автомобиль Bentley S1. Вскоре автомобиль стоимостью 100 тыс. евро был обнаружен в лесном массиве.

Как сообщили в Департаменте полиции, в четверг вечером, около 20.37 час., в Главный комиссариат полиции Тельшяйского района поступило сообщение о преступлении.

Сотрудниками полиции сообщили, что в Мажейкяй, на улице Кястучё, с неогороженной территории автомобиль угнан Bentley S1 (1959 г. в.). По словам заявителя, преступление могло быть совершено между полуночью и 20.34 час.

Вечером того же дня, около 23.00 час., автомобиль был обнаружен в Мажейкяй, на улице Расу 2 в лесу.

По факту угона начато предварительное расследование.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии