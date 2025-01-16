2025.01.16 20:02

В Мажейкяй пропала 14-летняя девушка

 
ru.DELFI.lt
Ieškoma Agnė Grikainytė
Ieškoma Agnė Grikainytė
ФОТО: Telšių AVPK

Полиция разыскивает Агне Грикайните (2010 г.р.).

Полиция сообщает, что несовершеннолетняя пропала 13 января, она ушла из дома в Мажейкяй и назад не вернулась.

Приметы: невысокого роста, худощавого телосложения, волосы черные до плеч, может подводить глаза черным карандашом. На девушке была черная куртка с капюшоном, черные брюки, черные спортивные ботинки с полосками по бокам. У нее был синий рюкзак Nike.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просьба информировать по номеру 112 или эл. почте audrius.setleris@policija.lt.

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