В Мажейкяй пропала 14-летняя девушка

Полиция сообщает, что несовершеннолетняя пропала 13 января, она ушла из дома в Мажейкяй и назад не вернулась.
Приметы: невысокого роста, худощавого телосложения, волосы черные до плеч, может подводить глаза черным карандашом. На девушке была черная куртка с капюшоном, черные брюки, черные спортивные ботинки с полосками по бокам. У нее был синий рюкзак Nike.
Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просьба информировать по номеру 112 или эл. почте audrius.setleris@policija.lt.
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