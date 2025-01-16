В Мажейкяй пропала 14-летняя девушка

Полиция сообщает, что несовершеннолетняя пропала 13 января, она ушла из дома в Мажейкяй и назад не вернулась.

Приметы: невысокого роста, худощавого телосложения, волосы черные до плеч, может подводить глаза черным карандашом. На девушке была черная куртка с капюшоном, черные брюки, черные спортивные ботинки с полосками по бокам. У нее был синий рюкзак Nike.