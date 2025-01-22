В Мажейкяй продолжаются поиски подростка: участвуют волонтеры и водолазы

„Полицейские и волонтеры ищут вдоль реки, пройдут по тем местам, где мальчика в последний раз видели“, – сказала представитель Главного комиссариата полиции Тельшяйского округа Грета Фрайерите-Рувяле.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в среду водолазы продолжат поиски в реке Вента.

Во вторник пожарные-спасатели осматривали реку с лодки, поиски велись на участке протяженностью 10 км.

По данным Тельшяйского комиссариата полиции, в понедельник, в 6.50 ч. в Мажейкяй из дома ушел и до сих пор не вернулся Недас Шаулис (2009 г.р.). Юноша в понедельник ушел в школу, но из школы не вернулся.

В полицию обратились дедушка и бабушка подростка.