2025.01.22 10:37

В Мажейкяй продолжаются поиски подростка: участвуют волонтеры и водолазы

 
ELTA
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
Dingo Nedas Šaulys
Dingo Nedas Šaulys
ФОТО: Telšių policijos nuotr. | Delfi montažas

Полиция, водолазы, волонтеры 22 января продолжают искать пропавшего в Мажейкяй подростка.

„Полицейские и волонтеры ищут вдоль реки, пройдут по тем местам, где мальчика в последний раз видели“, – сказала представитель Главного комиссариата полиции Тельшяйского округа Грета Фрайерите-Рувяле.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в среду водолазы продолжат поиски в реке Вента.

Во вторник пожарные-спасатели осматривали реку с лодки, поиски велись на участке протяженностью 10 км.

По данным Тельшяйского комиссариата полиции, в понедельник, в 6.50 ч. в Мажейкяй из дома ушел и до сих пор не вернулся Недас Шаулис (2009 г.р.). Юноша в понедельник ушел в школу, но из школы не вернулся.

В полицию обратились дедушка и бабушка подростка.

Приметы: рост 174 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, на подростке была черная куртка с серыми вставками, синие джинсы, желтоватые высокие ботинки, у подростка были синие большие наушники.

В последний раз его видели в Мажейкяй в понедельник, в 16.30 ч., на ул. Соду кяляс, 62.

Всех, кто что-либо знает о возможном местонахождении подростка, просят звонить по номеру 112.

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