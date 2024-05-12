В Мажейкяй на доске объявлений о выборах жители увидели плакаты на русском языке

В 13.45 ч. из Единого центра помощи поступило сообщение о том, что в Мажейкяй, на улице Жемайтиёс, на доске объявлений о выборах позвонивший человек увидел плакаты на русском языке.
По словам звонившего, плакаты оскорбляют Литву и рекламируют президента России.
"На месте происшествия был обнаружен плакат Путина, он был снят", – сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
Расследование происшествия пока не начато.
Плакат в день выборов видел и член мажейкяйского горсовета Виргиниюс Сунгайла. На плакате, кроме портрета Путина, были от руки написаны оскорбления в адрес литовского народа и изображение буквы Z.
"Вчера я проходил здесь, но там плаката не было. Это центр города, ул. Жемайтиёс, около магазина Maximа. Там, где был плакат Науседы, наклеен с Путиным, а внизу виднеется надпись "Ваш президент".
Сунгайла позвонил не только по номеру 112, но и обратился в Департамент госбезопасности.
В воскресенье в Литве проходят президентские выборы и референдум о гражданстве.