В Мажейкяй на доске объявлений о выборах жители увидели плакаты на русском языке

В 13.45 ч. из Единого центра помощи поступило сообщение о том, что в Мажейкяй, на улице Жемайтиёс, на доске объявлений о выборах позвонивший человек увидел плакаты на русском языке.

По словам звонившего, плакаты оскорбляют Литву и рекламируют президента России.

"На месте происшествия был обнаружен плакат Путина, он был снят", – сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

Расследование происшествия пока не начато.

Плакат в день выборов видел и член мажейкяйского горсовета Виргиниюс Сунгайла. На плакате, кроме портрета Путина, были от руки написаны оскорбления в адрес литовского народа и изображение буквы Z.