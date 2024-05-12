2024.05.12 15:37

В Мажейкяй на доске объявлений о выборах жители увидели плакаты на русском языке

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Mažeikiuose pasirodė Putino plakatai
Mažeikiuose pasirodė Putino plakatai
ФОТО: Skaitytojo nuotr.
В воскресенье в Мажейкяй снят плакат на русском языке с изображением президента России Владимира Путина.

В 13.45 ч. из Единого центра помощи поступило сообщение о том, что в Мажейкяй, на улице Жемайтиёс, на доске объявлений о выборах позвонивший человек увидел плакаты на русском языке.

По словам звонившего, плакаты оскорбляют Литву и рекламируют президента России.

"На месте происшествия был обнаружен плакат Путина, он был снят", – сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

Расследование происшествия пока не начато.

Плакат в день выборов видел и член мажейкяйского горсовета Виргиниюс Сунгайла. На плакате, кроме портрета Путина, были от руки написаны оскорбления в адрес литовского народа и изображение буквы Z.

"Вчера я проходил здесь, но там плаката не было. Это центр города, ул. Жемайтиёс, около магазина Maximа. Там, где был плакат Науседы, наклеен с Путиным, а внизу виднеется надпись "Ваш президент".

Сунгайла позвонил не только по номеру 112, но и обратился в Департамент госбезопасности.

В воскресенье в Литве проходят президентские выборы и референдум о гражданстве.

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