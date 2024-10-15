2024.10.15 11:11

В Мариямпольскую больницу была доставлена роженица с мертвым младенцем

 
Эрика Венцкуте
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В Мариямпольскую больницу была доставлена роженица с мертвым младенцем. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Департамент полиции информирует, что 14 октября, в 13.23 ч. в Мариямпольскую больницу поступило сообщение о том, что 12 октября, в 1.30 ч. в Мариямпольскую больницу из Калварии привезли роженицу (1990 г.р.) с мертвым младенцем мужского пола.

По предварительным данным, сообщалось, что у 34-летней женщины дома начались преждевременные роды, скорую вызвал ее муж.

Врачи приняли роды дома у роженицы, потом доставили ее и младенца в больницу. Когда приехали в больницу, младенец уже был мертв.

Обстоятельства смерти младенца выясняют эксперты и полиция.

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