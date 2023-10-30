В Мариямполе трое нетрезвых граждан проникли в музейный экспонат

Сообщается, что около 22 часов на территории железнодорожного вокзала по улице Стотес сотрудники полиции задержали троих пьяных мужчин.

Один из задержанных (1972 г. р.) отказался от освидетельствования на алкогольное опьянение, у остальных (1974 и 1972 г. р.) установлено состояние опьянения 2,56 и 3,02 промилле.