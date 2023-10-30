В Мариямполе трое нетрезвых граждан проникли в музейный экспонат

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Marijampolės geležinkelio stotis (Marijampolės TIC nuotr.)
Marijampolės geležinkelio stotis (Marijampolės TIC nuotr.)
ФОТО: DELFI
В воскресенье вечером сотрудники Мариямпольской полиции задержали троих пьяных граждан, которые проникли в музейный экспонат – вагон поезда.

Сообщается, что около 22 часов на территории железнодорожного вокзала по улице Стотес сотрудники полиции задержали троих пьяных мужчин.

Один из задержанных (1972 г. р.) отказался от освидетельствования на алкогольное опьянение, у остальных (1974 и 1972 г. р.) установлено состояние опьянения 2,56 и 3,02 промилле.

По предварительным данным, мужчины проникли в вагон, повредив замок.

Ущерб подсчитывается. Собраны материалы по факту порчи или уничтожения имущества.

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Источник
ru.DELFI.lt
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