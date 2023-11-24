В Литву нелегально прилетел из Беларуси метеозонд. С грузом

Метеозонд в форме шара из латекса литовские пограничники перехватили в воскресенье Варенском районе прямо возле границы с Беларусью

К нему был прикреплен груз, завернутый в полиэтилен: 750 пачек сигарет NZ Gold с белорусской маркировкой. К шару также был прикреплен GPS-передатчик, очевидно, предназначенный для того, чтобы пособники контрабандистов из Беларуси могли определить точное местонахождение доставленного по воздуху груза в Литве.

По мнению специалистов Литовской гидрометеорологической службы, этот объект, захваченный пограничниками, напоминает используемые ими метеозонды. Такие шары с радиозондом, измеряющим температуру воздуха, давление, ветер и т.д., ежедневно выпускают с Каунасской метеостанции.

Метеозонд наполнен газообразным гелием или водородом. Чем он больше и чем больше газа он наполняет, тем выше грузоподъемность шара. Типичный радиозонд литовских метеорологов весит как смартфон и поэтому поднимается на высоту 25-30 км.