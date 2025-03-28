В Литву доставлен подозреваемый в совершении тяжких преступлений Сергей Беглик

Согласно расследованию, преступная организация, основанная, как подозревают, Бегликом, могла оказывать влияние в нескольких странах, поэтому к операции привлекли Европол и Евроюст.

При тесном сотрудничестве с правоохраной Нидерландов и Польши расследование были проведены в 2019 году, тогда выявили членов преступной группировки, совершаемые ею преступления.

Литовское бюро криминальной полиции и Генпрокуратура проводят расследование по делу об организации преступной группировки, руководства ею и незаконному хранению очень большого количества наркотиков, контрабанде наркотиков, легализации денег и имущества, полученных преступным путем, убийстве, покушении на убийство, незаконном хранении оружия, патронов и др. преступлениях. Эта банда действовала на нескольких континентах – в Европе, Южной Америке и Африке.

В 2019 г. в Литве, Польше, Эстонии, Великобритании и Испании были задержаны 22 подозреваемых в международной торговле наркотиками.

Один из задержанных - подозреваемый в организации преступной группировки Беглик. Его отпустили под залог в 15 000 евро, несмотря на то, что Польша просила Испанию об его экстрадиции.

В 2020 г. Литва выслала Испании новый Европейский ордер на арест Беглика, но процесс был осложнен и просьба Литвы не была выполнена. Ссылались на проблемы со здоровьем подозреваемого.