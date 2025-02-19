В Литве задержали рекордную контрабанду сигарет

Транспортные средства направили на контрольно-пропускной пункт для детального досмотра, где выяснилось, что в грузовиках было спрятано около 2520 коробок (1,26 млн пачек) сигарет NZ Gold, Queen Menthol и Queen Superslim.

При первичном досмотре таможенники заметили, что официально перевозимый товар был лишь прикрытием — на самом деле оба полуприцепа фур были заполнены белорусскими сигаретами.

На прошлой неделе сотрудники таможенной службы Литвы остановили на трассе А1 возле Вевиса (Электренское самоуправление) два ехавших друг за другом грузовика с прицепами. При проверке водители сообщили, что везут из Вильнюса в Польшу покрасочный инструмент — распылители.

Решением Вильнюсского окружного суда водитель, гражданин Беларуси, арестован на два месяца, а водитель из Литвы, ранее уже попадавший в поле зрения органов правопорядка — на один месяц.

Сотрудники таможенной службы Литвы подозревают, что изъятые сигареты могли быть из Латвии.

Масштабы удручают и шокируют

Как уже сообщалось ранее, в начале февраля генеральный директор Таможенного департамента Литвы Дарюс Жвиронас заявил, что в Латвии растет производство контрафактных сигарет, в том числе белорусских, часть из них попадает в Литву, откуда далее переправляется в Западную Европу.

По его словам, предпринимаются попытки ввезти в Литву огромные партии таких сигарет.