В Литве за сутки мошенники выманили более 17 тысяч евро: начаты досудебные расследования

По данным Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда, во вторник поступило сообщение от мужчины (1984 г. р.) о том, что 11 апреля в Вильнюсе неизвестные лица обманным путем через инвестиционную платформу выманили у него 1 445 евро.
По данным полиции, в понедельник в Вильнюсе 4,9 тыс. евро были мошенническим путем сняты с банковского счета женщины (1973 г. р.) после того, как она перешла по активной ссылке и ввела свои данные электронного банкинга.
Также, по данным Главного комиссариата Вильнюсского уезда, во вторник, когда женщина (1951 г. р.) находилась дома в Вильнюсском районе, ей позвонили неизвестные лица и, представившись сотрудниками телекоммуникационной компании, банка и полиции, обманом выманили у нее 2 тыс. долларов и 3 тыс. евро.
Как сообщили в полиции, во вторник в Паневежисе мужчина (1956 г. р.) сообщил о том, что с его банковского счета были мошенническим путем списаны деньги. Материальный ущерб – 1,9 тыс. евро.
По данным Главного комиссариата полиции Клайпедского уезда, во вторник в полицию обратился мужчина (1955 г. р.), заявив, что в тот же день ему позвонил неизвестный мужчина, говоривший по-русски, представившись врачом он утверждал, что близкая родственница заявителя якобы попала в дорожно-транспортное происшествие и ей нужны деньги на лечение.
Начаты досудебные расследования по факту мошенничества.