В Литве за сутки мошенники выманили более 17 тысяч евро: начаты досудебные расследования

По данным Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда, во вторник поступило сообщение от мужчины (1984 г. р.) о том, что 11 апреля в Вильнюсе неизвестные лица обманным путем через инвестиционную платформу выманили у него 1 445 евро.

По данным полиции, в понедельник в Вильнюсе 4,9 тыс. евро были мошенническим путем сняты с банковского счета женщины (1973 г. р.) после того, как она перешла по активной ссылке и ввела свои данные электронного банкинга.