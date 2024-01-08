В Литве за последние три дня было потушено 134 пожара

По данным ДПОС, в пятницу, в 15.29 час. поступило сообщение о том, что в комнате в жилом доме в Мариямпольском самоуправлении, в местечке Людвинавас, обнаружен мертвый мужчина с ожогами на ногах, в комнате обгорела кровать. Однако пожара в тот момент не было. Происшествие расследуется, причина смерти устанавливается.

В субботу вечером, около 2.44 час., в Шальчининкайском районе, в Эйшишкском старостве, в селе Эмилишкяй загорелся деревянный одноэтажный жилой дом на 6 квартир. К моменту прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли 15 человек. В многоквартирном доме загорелась деревянная стена возле дымохода. Во время пожара сгорела и была демонтирована часть стены дома, а помещения одной квартиры покрылись копотью.