В Литве за последние сутки пожарные совершили 213 выездов на ликвидацию последствий сильного ветра

По данным ДПОС, с 6 часов утра понедельника до 6 часов утра вторника больше всего звонков поступило из Каунасского уезда (37), Клайпеды (36) и Таураге (32). ДПОС пока не располагает никакой информацией о пострадавших.
По данным на утро понедельника, в некоторых регионах Литвы по-прежнему преобладать сильный ветер. Из-за сильного ветра в понедельник утром, по данным Оператора по распределению энергии (ESO), в Литве без электричества оставалось более 21 тыс. домохозяйств – в Клайпедском, Каунасском, Шяуляйском регионах.
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