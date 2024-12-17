2024.12.17 09:26

В Литве за последние сутки пожарные совершили 213 выездов на ликвидацию последствий сильного ветра

 
ru.DELFI.lt
ELTA
VIDEO thumbnail 12/16/2024
VIDEO thumbnail 12/16/2024

За последние сутки Департамент пожарной охраны и спасения (ДПОС) совершил 213 выездов на уборку упавших деревьев со зданий, дорог и тротуаров, сообщается в комментарии, переданном агентству Elta.

По данным ДПОС, с 6 часов утра понедельника до 6 часов утра вторника больше всего звонков поступило из Каунасского уезда (37), Клайпеды (36) и Таураге (32). ДПОС пока не располагает никакой информацией о пострадавших.

По данным на утро понедельника, в некоторых регионах Литвы по-прежнему преобладать сильный ветер. Из-за сильного ветра в понедельник утром, по данным Оператора по распределению энергии (ESO), в Литве без электричества оставалось более 21 тыс. домохозяйств – в Клайпедском, Каунасском, Шяуляйском регионах.

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