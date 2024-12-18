В Литве выявлена сеть нелегальных медицинских вытрезвителей

Полиция Вильнюсского округа проводит расследование по факту незаконной хозяйственной, профессиональной, коммерческой деятельности. Выявлена группа из 8 человек, члены которой без лицензии предоставляли услуги выведения из запоя и другие связанные с этой процедурой медицинские услуги.
Была создана целая система предоставления услуг в разных городах Литвы. Услуги предоставляли на дому у пациентов.
В некоторых случаях услуги предоставляли лица, у которых нет необходимой квалификации, применялись медикаменты сомнительного происхождения, а процедуры выполнялись в домашних условиях, иногда в антисанитарных условиях, что представляло угрозу для здоровья пациентов.
4 декабря полиция Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Алитус и Паневежиса в разных городах Литвы провела 10 обысков. Найдены разные лекарственные препараты, шприцы, капельницы, другие медикаменты и медицинские средства, другие улики. В деле 8 подозреваемых. Задержан подозреваемый в организации этой деятельности, суд разрешил взять его под стражу на 20 дней.
По данным полиции, это необычное преступление: часть подозреваемых предоставляли услуги без лицензий на медицинскую деятельность. У других были лицензии медсесестер или другие лицензии, дающие право на предоставление медицинских услуг, но они предоставляли эти услуги не как работники медучреждений, а как частные лица.
По действующим законам, люди с такими лицензиями могут предоставлять услуги только как работники медучреждений. Подозреваемые предоставляли эти услуги частным образом и на дому у пациентов.