В Литве выявлена сеть нелегальных медицинских вытрезвителей

Полиция Вильнюсского округа проводит расследование по факту незаконной хозяйственной, профессиональной, коммерческой деятельности. Выявлена группа из 8 человек, члены которой без лицензии предоставляли услуги выведения из запоя и другие связанные с этой процедурой медицинские услуги.

Была создана целая система предоставления услуг в разных городах Литвы. Услуги предоставляли на дому у пациентов.

В некоторых случаях услуги предоставляли лица, у которых нет необходимой квалификации, применялись медикаменты сомнительного происхождения, а процедуры выполнялись в домашних условиях, иногда в антисанитарных условиях, что представляло угрозу для здоровья пациентов.