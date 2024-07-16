В Литве у гражданина Латвии нашли фальшивые права, купленные в Великобритании

По данным Государственной пограничной службы Литвы, автомобиль BMW 525 с латвийскими номерами остановили для проверки на трассе Рига - Шауляй в прошлую пятницу.
Машиной управлял 43-летний гражданин Латвии, предоставивший проверяющим водительские права, выданные на его имя в Великобритании. Однако у пограничников появились сомнения относительно подлинности документа, поскольку подпись на правах не совпадала с подписью в его личных документах.
После тщательного изучения водительского удостоверения выяснилось, что оно изготовлено не из поликарбонатного материала, а из простого пластика. Это позволило предположить, что представленный латвийцем документ является подделкой.
В ходе расследования выяснилось, что мужчина приобрел фальшивые водительские права пять лет назад в Великобритании.
По делу начато досудебное расследование. За подобное правонарушение литовским законодательством предусмотрен либо арест, либо тюремное заключение сроком до 4 лет.