2024.05.08 11:55

В Литве таможенники задержали два электромобиля Tesla Cybertruck

 
ru.DELFI.lt

7 мая в Шальчининкай литовские таможенники задержали два электрических пикапа Tesla Cybertruck (2023 г.в.).

Таможенники не разрешили экспортировать эти машины. Заявлялось, что их везут в Беларусь. Стоимость машин – больше 200 000 евро. Таможенники подозревают, что машины были предназначены для России, однако Евросоюз с 2014 г. ввел санкции на экспорт легковых автомобилей в РФ.

Литовская таможня ужесточила контроль над экспортом электромобилей в третьи страны. В ходе исследования, проведенного в 2023 г., выяснилось, что почти каждый второй экспортированный в третьи страны (Беларусь, Казахстан, Узбекистан и др.) роскошный автомобиль (стоимостью от 50 000 евро) позже оказывался на российском рынке.

Криминальная служба таможни начала расследование по факту контрабанды и нарушения международных санкций.

Оба автомобиля задержаны и находятся в помещениях литовской таможни. Водителей автомобилей после допроса отпустили.

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