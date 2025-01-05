В Литве раскрыта преступная сеть по угону и продаже квадроциклов

Как сообщили в прокуратуре, предварительное расследование было начато в конце 2022 года после получения информации о том, что лица в Шакяйском районе распоряжаются угнанными в зарубежных странах квадроциклами. После сбора достаточного количества сведений о совершенных лицами преступных деяниях было принято решение о проведении задержаний, обысков и других необходимых процессуальных действий.