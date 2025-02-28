В Литве произошла утечка данных больных инфекционными заболеваниями

„Этим уведомлением мы открыто сообщаем гражданам об этом нарушении, связанных с ним рисках и мерах, которые им следует принять для смягчения потенциальных негативных последствий. Индивидуальные сообщения физическим лицам рассылаться не будут“, – сообщают в центре.

Сообщается, что в марте 2023 года, при отправке статистических данных в Институт гигиены по электронной почте, были отправлены и персональные данные. Институт, не заметив их в полученном документе, в апреле опубликовал данные на своем сайте. Данные оттуда были удалены в конце прошлого года.