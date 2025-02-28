В Литве произошла утечка данных больных инфекционными заболеваниями

„Этим уведомлением мы открыто сообщаем гражданам об этом нарушении, связанных с ним рисках и мерах, которые им следует принять для смягчения потенциальных негативных последствий. Индивидуальные сообщения физическим лицам рассылаться не будут“, – сообщают в центре.
Сообщается, что в марте 2023 года, при отправке статистических данных в Институт гигиены по электронной почте, были отправлены и персональные данные. Институт, не заметив их в полученном документе, в апреле опубликовал данные на своем сайте. Данные оттуда были удалены в конце прошлого года.
„Были обнародованы персональные данные, такие как личный код, телефонные номера некоторых лиц, адрес проживания, место работы, учебное заведение, диагноз инфекционного заболевания, данные о судимости отдельных лиц,„, - сообщает НВСК.
Центр предупреждает жителей, что мошенники могут попытаться воспользоваться обнародованными данными, поэтому жителям рекомендуется внимательно следить за существующими учетными записями, менять пароли и отслеживать запросы на авторизацию мобильной подписи.