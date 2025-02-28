2025.02.28 15:19

В Литве произошла утечка данных больных инфекционными заболеваниями

 
ru.DELFI.lt
ELTA
НЦОЗ по ошибке слил данные некоторых больных инфекционными заболеваниями
НЦОЗ по ошибке слил данные некоторых больных инфекционными заболеваниями
ФОТО: Silas Stein | dpa/picture-alliance

Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) сообщает, что весной 2023 года в результате ошибки произошла утечка данных о лицах, страдавших инфекционными заболеваниями, за период 2021 и 2022 годов.

„Этим уведомлением мы открыто сообщаем гражданам об этом нарушении, связанных с ним рисках и мерах, которые им следует принять для смягчения потенциальных негативных последствий. Индивидуальные сообщения физическим лицам рассылаться не будут“, – сообщают в центре.

Сообщается, что в марте 2023 года, при отправке статистических данных в Институт гигиены по электронной почте, были отправлены и персональные данные. Институт, не заметив их в полученном документе, в апреле опубликовал данные на своем сайте. Данные оттуда были удалены в конце прошлого года.

„Были обнародованы персональные данные, такие как личный код, телефонные номера некоторых лиц, адрес проживания, место работы, учебное заведение, диагноз инфекционного заболевания, данные о судимости отдельных лиц,„, - сообщает НВСК.

Центр предупреждает жителей, что мошенники могут попытаться воспользоваться обнародованными данными, поэтому жителям рекомендуется внимательно следить за существующими учетными записями, менять пароли и отслеживать запросы на авторизацию мобильной подписи.

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