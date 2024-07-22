В Литве полиция задержала особо крупную партию гашиша

Для продолжения действий криминалисты Главного комиссариата полиции Паневежского уезда привлекли и паневежских пожарных, которые при помощи спецоборудования разобрали днище полуприцепа и обнаружил весьма изобретательно спрятанный груз.

Те тщательно проверили полуприцеп рентгеном и установили, что в нем могут быть тайники, для доступа к которым потребуется специальное оборудование.

Подозревая, что в полуприцепе могут быть тайники, сотрудники криминальной полиции вызвали сотрудников Литовской таможни.

Они, проведя комплекс различных мероприятий, после длительного и сложного расследования, имея информацию о возможной перевозке особо крупной партии наркотических или психотропных веществ, 3 июля задержали с виду обычный грузовой автомобиль с полуприцепом.

„С учетом размера задержанного нелегального груза, маршрута следования грузового автомобиля и полуприцепа, лиц, причастных к преступному деянию, можно предположить, что это – транзитный груз, перевозимый по традиционному маршруту Запад-Восток“, – говорится в пресс-релизе полиции.

По информации, имеющейся у представителей правоохранительных органов, полуприцеп направлялся в Россию. Установлено, что для маскировки механизма этого преступного деяния с целью сокрытия следов преступлений использовались 2 идентичных полуприцепа с одинаковыми идентификационными номерами, а их номерные знаки часто менялись.