В Литве осужденные ушли на работу и в магазин, а в колонию не вернулись

В понедельник вечером, в 21.27 час. в Главный комиссариат полиции Каунасского округа поступило сообщение о том, что в Правенишкскую колонию в Кайшядорском районе не вернулся 33-летний осужденный. Он имел право на передвижение без конвоя или сопровождения.

Расследованием обстоятельств происшествия занимается Тюремная служба Литвы.

Сотрудники правоохраны также разыскивают еще двоих осужденных, которые ушли на работу и не вернулись в места отбывания наказания.

Как сообщили в Алитусской колонии, в субботу, к назначенному часу, к 12.00 час., из короткого похода в магазин не вернулся Айдас Клапатаускас (1983 г. р.).

Осужденный объявлен в розыск.