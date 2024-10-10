В Литве найдено тело пропавшего без вести жителя Риги

В настоящее время литовские ответственные службы ведут расследование, чтобы выяснить обстоятельства гибели Дмитрия Торшина.
Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках мужчины.
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По информации полиции, в Литве найдено тело погибшего гражданина Латвии Дмитрия Торшина (1985 г.р.), которого в последний раз видели 14 августа, в Пурвциемсе.
В настоящее время литовские ответственные службы ведут расследование, чтобы выяснить обстоятельства гибели Дмитрия Торшина.
Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках мужчины.