В Литве начинает работу анонимная горячая линия для сообщений о наркоторговцах

"Надеюсь, телефонная линия для сообщения о сбыте наркотических веществ принесет положительные результаты", – говорит министр внутренних дел Агне Билотайте.

Как ранее заявил комиссар полиции Ренатас Пожела, по этой горячей линии можно будет анонимно сообщать обо всех проблемах, связанных с наркотиками. По его словам, это станет еще одной мерой в борьбе с потреблением и распространением наркотиков не только в ночных заведениях, но и в школах.

В последнее время в Литве наблюдается рост потребления наркотиков несовершеннолетними.

Только за первое полугодие прошлого года было зарегистрировано 75 несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступных деяний, связанных с хранением наркотических и психотропных веществ и их контрабандой, а за тот же период 2022 г. – 66 несовершеннолетних.