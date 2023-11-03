В Литве на реке Кене задержаны браконьеры

"Не повинуясь законным требованиям сотрудников остановить транспортное средство, лица увеличили скорость и, опасно маневрируя, скрылись с места происшествия. Преследуемые специалистами природоохраны, они проехали около 990 метров, не справились с управлением и были задержаны с уликами", – говорится в сообщении ДООС.

За обнаруженные в автомобиле 11 ед. кумжи, 14 ед. форели и 1 осетра нарушителям придется возместить нанесенный природе ущерб – более 11 тыс. евро. По данному факту в отношении лиц, занимавшихся электроловом, начато досудебное расследование. Им грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до 2 лет.

Кроме того, на нарушителей были составлены протоколы за неповиновение четко выраженному требованию сотрудника государственного контроля охраны окружающей среды в форме остановить транспортное средство. За это лицам грозит штраф от 850 до 1200 евро.