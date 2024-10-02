В Литве на перевозке нелегалов попались два гражданина Украины

Как отмечает Государственная пограничная служба Литвы, в минувшую субботу пограничники решили проверить в Паневежском районе автомобиль Ford Focus. Однако водитель не сбавил скорость, а попытался скрыться. Затем он оставил машину и бросился наутек, но был пойман.

Выяснилось, что 22-летний гражданин Украины отчаянно пытался избежать контакта с пограничниками, потому что в автомобиле находились иностранцы. По предварительным данным, это гражданки Сомали в возрасте 29-34 лет, у которых не было при себе документов, дающих им право на въезд и пребывание в Литве и Шенгенской зоне.