В Литве мошенники выманили у женщин почти 38 000 евро, выдавая себя за сотрудников банка и полиции

Вторник, в 10.10 час. в Главный комиссариат полиции Каунасского уезда обратилась 70-летняя женщина.

Она заявила, что в понедельник в полдень, примерно в 12 час., в Каунасе, на улице Ково 11-й, когда она находилась дома, ей по телефону позвонила неизвестная женщина. Представившись сотрудницей банка, она обманным путем выманила 17 тыс. 900 евро.

Начато предварительное расследование по факту мошенничества.

Также во вторник в 15.16 час. в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратилась 50-летняя женщина, сообщили в Департаменте полиции.

Она заявила, что в понедельник в Вильнюсе на улице Филарету, когда она находилась дома, ей по телефону позвонили неизвестные.