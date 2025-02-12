2025.02.12 09:47

В Литве мошенники выманили у женщин почти 38 000 евро, выдавая себя за сотрудников банка и полиции

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Telefoninis sukčius
Telefoninis sukčius

Под видом сотрудников банка, полиции и телекоммуникационной компании Tele2 мошенники выманили у двух женщин 37,8 тыс. евро.

Вторник, в 10.10 час. в Главный комиссариат полиции Каунасского уезда обратилась 70-летняя женщина.

Она заявила, что в понедельник в полдень, примерно в 12 час., в Каунасе, на улице Ково 11-й, когда она находилась дома, ей по телефону позвонила неизвестная женщина. Представившись сотрудницей банка, она обманным путем выманила 17 тыс. 900 евро.

Начато предварительное расследование по факту мошенничества.

Также во вторник в 15.16 час. в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратилась 50-летняя женщина, сообщили в Департаменте полиции.

Она заявила, что в понедельник в Вильнюсе на улице Филарету, когда она находилась дома, ей по телефону позвонили неизвестные.

Представившись сотрудниками полиции и Tele2, они обманным путем выманили 19 тыс. 900 евро.

Начато предварительное расследование по факту мошенничества.

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