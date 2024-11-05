В Литве из-за ветра часть потребителей лишились электричества и в понедельник

„Бригады работают, электроснабжение этих клиентов будет восстановлено сегодня, самое позднее к утру следующего дня. В случае отключения электроэнергии вследствие стихии восстановительные работы не всегда можно начать сразу, так как они ограничиваются требованиями безопасности. Например, подниматься на вышках и ремонтировать обрывы проводов на воздушных линиях можно только при скорости ветра менее 15 м/с, а некоторые работы невозможно проводить в темное время суток“, – заявила представитель ESO по связям с общественностью Раса Йодкене.