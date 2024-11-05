В Литве из-за ветра часть потребителей лишились электричества и в понедельник

„Бригады работают, электроснабжение этих клиентов будет восстановлено сегодня, самое позднее к утру следующего дня. В случае отключения электроэнергии вследствие стихии восстановительные работы не всегда можно начать сразу, так как они ограничиваются требованиями безопасности. Например, подниматься на вышках и ремонтировать обрывы проводов на воздушных линиях можно только при скорости ветра менее 15 м/с, а некоторые работы невозможно проводить в темное время суток“, – заявила представитель ESO по связям с общественностью Раса Йодкене.
Сильный ветер утром 1 ноября был зафиксирован в Клайпедском районе, а во второй половине дня он уже бушевал в других районах страны. Всего из-за сильного ветра 1–3 ноября со временными сбоями в электроснабжении столкнулись более 200 тыс. потребителей, из них 90 тыс. без электричества оставались более 3 мин.
„Поскольку синоптики предсказывали сильный ветер, ESO со среды мобилизовала работников – к устранению последствий стихии были готовы удвоенные оперативные дежурные силы, 200 бригад. Поскольку работало много людей, число жителей, у которых одновременно не было электроэнергии из-за сбоев, в среднем не превышало 2–4 тыс., только в пик отключений, вечером 1 ноября, оно достигло 22 тыс., а после ночи сократилось до 3,6 тыс. потребителей“, – отметила представитель ESO.
По данным ESO, всего за длинные выходные в результате сильного ветра было зафиксировано 1632 сбоев в сети, из них 301 – в сети 10 кВ. Между тем, во время бури, бушевавшей в конце июля этого года, количество таких сбоев превысило 6 тыс.