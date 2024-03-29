В Литве из-за моббинга в школе покончил с собой гимназист

 
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Žvakė
Žvakė
ФОТО: Vida Press
В публичном пространстве появилась информация о самоубийстве гимназиста. Вице-министр науки, образования и спорта Рамунас Скауджиюс сказал, что это страшное потрясение для всей общины.

"Это страшное потрясение для всей общины. Учредитель школы и администрация должны выяснить, что упущено в школе, что надо менять. Это напоминание каждому взрослому в системе образования, насколько важно видеть ребенка, его эмоции", – сказал вице-министр.

О самоубийстве несовершеннолетнего сына в социальной сети Facebook сообщила его мать.

По ее словам, сына "раздавила" литовская система образования.

По словам мамы покойного, ее сын в одной из школ столкнулся с моббингом.

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