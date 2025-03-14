2025.03.14 07:00

В Литве дальнобойщиком работал индиец с фальшивым водительским удостоверением

 
ru.DELFI.lt
Vilkiko patikrinimas
Vilkiko patikrinimas
ФОТО: Laura Jurgelevičiūtė | VSAT

На границе Литвы и Польши пограничники остановили индийца, управлявшего фурой. Во время проверки водитель предъявил фальшивое водительское удостоверение.

12 марта пограничники Калварийской заставы и сотрудники Департамента миграции на дороге Сувалки–Мариямполе, около деревни Салапераугис остановили для проверки ехавший из Польши зарегистрированный в Литве тягач MAN с полуприцепом Schmitz (номера польские).

Тягачом управлял 34-летний гражданин Индии, у которого есть временный вид на жительство в Литве, он работает в транспортной компании. Мужчина предъявил пограничникам фальшивое водительское удостоверение.

Пограничники выяснили, что документ ненастоящий.

Suklastotas vairuotojo pažymėjimas

Водитель был задержан. Начато расследование. Подозреваемому за использование фальшивого документа грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на 4 года.

В четверг после допроса гражданина Индии отпустили из-под стражи, назначив меру пресечения - изъятие документов.

Тягач с полуприцепом пограничники передали его владельцам.

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