В Литве дальнобойщиком работал индиец с фальшивым водительским удостоверением

12 марта пограничники Калварийской заставы и сотрудники Департамента миграции на дороге Сувалки–Мариямполе, около деревни Салапераугис остановили для проверки ехавший из Польши зарегистрированный в Литве тягач MAN с полуприцепом Schmitz (номера польские).

Тягачом управлял 34-летний гражданин Индии, у которого есть временный вид на жительство в Литве, он работает в транспортной компании. Мужчина предъявил пограничникам фальшивое водительское удостоверение.

Пограничники выяснили, что документ ненастоящий.

Водитель был задержан. Начато расследование. Подозреваемому за использование фальшивого документа грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на 4 года.