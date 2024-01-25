В литовской компании Jurby Water Tech, подозреваемой в нарушении санкций, прошли обыски

Сообщается, что во вторник сотрудники КСТ, при содействии сотрудников Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП), провели обыски в административных и производственных помещениях ЗАО Jurby Water Tech в Каунасе.
Обыски проводились в продолжение начатого еще осенью 2023 г. досудебного расследования возможного нарушения международных санкций против России.
Сотрудники КСТ предъявили подозрения в этом нарушении руководителю указанной компании. Кроме того, таможенники еще в октябре 2023 г. в Клайпеде задержали оборудование указанной компании для фильтрации воды, которое якобы предназначалось для отправки в Китай. Есть подозрение, что таким образом была осуществлена попытка экспортировать данные товаров предположительно двойного назначения в Россию.
Как сообщил на этой неделе Отдел расследований LRT, даже после начала полномасштабной войны в Украине водоочистительные технологии поставлялись из Каунаса в Россию через зарубежные посреднические компании.
В опубликованной статье указывается, что оборудование, собранное во втором по величине городе Литвы по заказу российской компании, поставлялось через посредников в Эстонии, Словакии, Турции и Китае.
По подсчетам журналистов, стоимость оборудования, поставленного из Каунаса в страну-агрессора с 24 февраля 2022 г., могла составить более 61,5 млн евро. На эту сумму в Россию было экспортировано не менее 60 грузов компании Jurby Water Tech, хотя по документам оборудование должно было быть доставлено в другое место.
По данным Отдела расследований LRT, одним из главных акционеров Jurby Water Tech является Виктор Редько, бывший советский десантник.
Кроме того, компания находилась в залоге у частных лиц в России, еще до начала полномасштабной войны получала крупные кредиты с Виргинских островов.
Расследование связывает эти средства с российским миллионером Артемом Зуевым, подозреваемым в отмывании денег в Латвии.