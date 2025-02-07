В летевшем из Лондона самолете пьяная пассажирка приставала к членам экипажа

В среду около полудня пограничники, работающие в пункте пограничного контроля (ППК) Каунасского аэропорта, получили информацию о том, что один из пассажиров прибывающего из Лондона самолета создает проблемы, пристает к членам экипажа, ведет себя неадекватно. Есть подозрение, что пассажир может быть в состоянии алкогольного опьянения.