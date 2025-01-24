В Латвии сезонный работник избил хозяйку хутора, угнал машину и скрылся в Литве

В сентябре прошлого года Госполиция Латвии получила информацию о том, что в волости Калету Южно-Курземского края сильно избита женщина, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Было установлено, что с хутора, где проживала пострадавшая, украли автомобиль, деньги и кредитку. Полиция приступила к поискам подозреваемого, и в скором времени его задержали в Литве. Там против него был начат уголовный процесс за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.