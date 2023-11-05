В Латвии обвиняется в насилии над детьми семейная пара, получившая в 2015 году награду "Гордость Латвии"

Учитывая обвинения, организаторы аннулировали награду, сообщает телеканал TV3, который уже несколько лет устраивает конкурс "Гордость Латвии".
Обвиняемая пара получила награду "Гордость Латвии" в 2015 году. Претендовать на награду может любой житель Латвии, а жюри ежегодно выбирает 10 лауреатов, которые получат ее. После выбора жюри с лауреатами связывается команда организаторов, которая знакомится с их повседневной жизнью и вместе готовятся к торжественной церемонии.
Как отметил руководитель коммуникации TV3 Group Latvija Карлис Позняков, обвинения явно противоречат набору ценностей, которые представляют "Гордость Латвии" и медиагруппа TV3 Group Latvija.
Одна из главных целей премии "Гордость Латвии" — выделить истории, олицетворяющие "самоотверженность и заботу о ближних", поясняет решение об отмене награды TV3 Group.
За 20 лет церемония награждения стала популярной и любимой традицией, которая призывает ценить людей, которые своим трудом и самоотверженностью делают Латвию лучше, способствуя позитивным изменениям, повышая эмпатию, инклюзивность, улучшая отношения людей и общественное мнение.
"После церемонии 18 ноября премию "Гордость Латвии" получат уже 200 лауреатов. Мы считаем, что обвинения пары дискредитируют других лауреатов "Гордости Латвии", поэтому эта награда аннулирована", — добавил Позняков.
Как писала в сентябре Latvijas Avīze, в архиве портала TV3 можно найти имена всех лауреатов премии "Гордость Латвии" — всех, кроме Сандры и Яниса, поскольку информация об их преступлениях в отношении взятых под опеку детей уже была известна.
Уголовное дело возбуждено по факту жестокого избиения несовершеннолетних и сексуального насилия в отношении девочек.
В 2015 году, после церемонии "Гордость Латвии", журналисты сообщили, что в семье Сандры растут семеро приемных детей, но воспитывались еще несколько. В другой публикации можно было прочитать: "По выходным всегда пекут пироги, яблочный хлеб, торты и булочки, потому что нет возможности купить все сладости. Государственным опекунам выплачивается 54 евро за каждого ребенка, приемным родителям — гораздо больше. Сандра подчеркивает: "Мы не приемная семья, потому что по закону сказано, что детей можно из нее забрать в любой момент, а под опекой они остаются до 18 лет. Я им говорю — я буду вашей мамой даже и после совершеннолетия, о дальнейшем вы сами решите".
Фактически одна семья может взять под опеку только шестерых детей, но Сандре и Янису удалось обойти это условие, поскольку до получения награды они хоть и были знакомы полтора года, но еще не зарегистрировали свой брак. Таким образом, статус опекуна по отношению к седьмому ребенку достался Янису, сообщала газета.
Как отмечала Latvijas Avīze, из сокращенного приговора, зачитанного судьей Интой Нарушкой, следует, что Сандра обвиняется по 12 доказанным случаям, в которых она жестоко обращалась с детьми, взятыми под ее опеку — и к тем, кто на тот момент еще не достигли 14-летнего возраста, и к детям постарше. Сандра систематически и основательно порола детей.
Янис, который сразу после получения награды "Гордость Латвии" юридически стал супругом Сандры, тоже поднимал руку на детей. Его обвиняют всего в двух случаях порки, в одном из них пострадал малолетний ребенок, а во втором — несовершеннолетний.
Мужчина подверг сексуальному насилию двух адоптированных семьей девочек-подростков, одной из которых на тот момент еще не было 16 лет. То, как и как часто Янис домогался девочек, возможно, останется на его совести — все эти события продолжались как минимум пару лет и не все криминальные эпизоды можно зафиксировать и доказать, сообщала Latvijas Avīze.
Его обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девочки, а также в действиях сексуального характера с целью удовлетворения своего полового влечения путем физического контакта с телом пострадавшей, если это было совершено с использованием беспомощного состояния жертвы или против ее воли, с применением насилия, угроз или с использованием доверия, авторитета или иного воздействия на потерпевшую, которое осуществлялось как в отношении несовершеннолетней, так и в отношении девушки младше 16 лет. В приговоре указаны четыре таких преступления против нравственности и половой неприкосновенности.
Уголовный процесс был начат в августе 2018 года в Огре, однако затем его расследование взял на себя Отдел по борьбе с сексуальными преступлениями Госполиции.
Общее число пострадавших детей — восемь, к этому времени почти все они уже стали совершеннолетними.
Первоначальная информация, опубликованная тогда полицией, указывала на то, что две несовершеннолетние девочки подвергались сексуальному насилию с декабря 2015 года. В свою очередь, с лета 2016 года по следующую зиму одну из несовершеннолетних девочек систематически насиловали.
Оба обвиняемых пороли всех детей, взятых под опеку. Это уголовное дело поступило в Огрский суд в декабре 2019 года.
Ни один из двух обвиняемых не признал себя виновным, поэтому в ходе судебного следствия были проверены все доказательства.
Пострадавших детей из агрессивной семьи забрали только 11 февраля 2019 года — в тот же день, когда полиция наконец задержала Сандру и Яниса.