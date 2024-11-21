2024.11.21 16:53

В квартире найдено тело пожилой женщины, которая пропала почти год назад

 
Витянис Мишкинис
ru.DELFI.lt
Asociatyvi iliustracija
Asociatyvi iliustracija
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

21 ноября в Вильнюсе, в квартире было найдено тело пожилой женщины, которую как пропавшую без вести искали почти год. Полиция неоднократно приходила в квартиру, но тела женщины не замечала.

Месяц назад полиция в очередной раз делилась информацией о том, что разыскивает пропавшую без вести в декабре 2023 года пожилую жительницу столичного микрорарйнона Виршулишкес.

Сообщалось, что женщина „вероятно, ушла из дома на ул. Виршулишкю, но назад не вернулась“.

С порталом Delfi связался сосед пропавшей и рассказал, что в квартиру неоднократно приходила полиция, внутрь их впустили пожарные-спасатели, однако в квартире полиция никого не обнаружила.

„Там в квартире было много мусора, поэтому председатель жилтоварищества обратился в суд, чтобы вывезли мусор, из квартиры шел дурной запах. Сегодня рабочие выполняли постановление суда и, разгребая мусор, нашли тело женщины“, – сказал сосед.

Представители Вильнюсской полиции подтвердили Delfi, что в четверг в квартире на ул. Виршулишкю было обнаружено тело женщины 1946 г.р. Полиция выясняет обстоятельства ее смерти.

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